Temer vê pouco espaço para a terceira via no Brasil

247 – O ex-presidente golpista Michel Temer, que socorreu Jair Bolsonaro com uma carta de pacificação institucional, vê um cenário de polarização para as eleições de 2022. "Com toda a franqueza, estou achando complicada essa história. Não acho fácil que os principais cotados da terceira via, em um dado momento, abram mão da candidatura, priorizando só um candidato (...) você veja, que se houver muitos candidatos, ganha com isso aqueles que polarizaram", disse ele ao Uol. Na prática, ele confirma que o Brasil está entre a restauração democrática, representada pelo ex-presidente Lula, e a extrema-direita.

