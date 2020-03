Em coletiva neste domingo (29) Jair Bolsonaro voltou a criticar os brasileiros que seguem em quarentena para se protegerem da contaminação pelo coronavírus. “Tô com vontade de soltar um decreto amanhã e liberar todo mundo a voltar a trabalhar”, diz Bolsonaro “ edit

247 - Em coletiva neste domingo (29) Jair Bolsonaro voltou a criticar os brasileiros que seguem em quarentena para se protegerem da contaminação pelo coronavírus. “Tô com vontade de soltar um decreto amanhã e liberar todo mundo a voltar a trabalhar”, diz Bolsonaro “

Com casos de mortes por coronavírus aumentando no país, Bolsonaro segue batendo na tecla de que a medicação cloroquina irá salvar a vida dos contaminados pelo vírus. No entanto, a comunidade médica insiste que seu uso não é seguro e que precisa ainda passar por testes.

Além disso, Bolsonaro insiste que os brasileiros devem romper com a quarentena e voltar aos seus postos de trabalho, defendendo a reclusão apenas de idosos.