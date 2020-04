Toffoli declara que não há solução fora da democracia

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou que não há solução para o país fora da democracia durante reunião em que recebeu o texto do “Pacto pela vida e pelo Brasil” de seis entidades como OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil). A informação é do jornal Folha de São Paulo.

“As seis entidades têm no DNA o conhecimento do quão nefasto é o autoritarismo, do quão nefastos são os fundamentalismos, do quão nefasto é o ataque às instituições e à democracia. Neste momento é bom sempre relembrar a importância que essas seis instituições tiveram na redemocratização do país”, afirmou Dias Toffoli.

“O STF tem sido a todo momento chamado exatamente para ser guarda desses objetivos e princípios. Não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da democracia e desses objetivos que estão na Constituição”, acrescentou o presidente do STF.

