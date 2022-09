TSE suspeita de inscrição combinada de mesários bolsonaristas para violar regras eleitorais

Técnicos do órgão temem que bolsonaristas tenham se aplicado para facilitar a violação de regras, como a que determina a entrega do celular no momento da votação edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teme que a razão por trás do recorde de inscrições de mesários voluntários para as eleições deste ano seja uma ação combinada de bolsonaristas. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Técnicos do órgão suspeitam que apoiadores radicais do atual chefe do Executivo teriam se aplicado com o intuito de favorecer a violação de regras eleitorais, como a que obriga a entrega do celular ao mesário antes de se entrar na cabine de votação.

Ao todo, 830 mil (48%) dos 2 milhões de mesários que trabalharão nas eleições de outubro se inscreveram voluntariamente. Tal número é 93% maior do que o visto em 2018, quando 430 mil mesários se aplicaram de forma espontânea.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.