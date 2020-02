Tucanos cobram uma ‘reação’ do PSDB ao governo Bolsonaro

Ao defender que o PSDB suba o tom contra o governo Jair Bolsonaro, o ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira disse existir “uma série de temas que são muito caros ao eleitorado do PSDB que estão sendo agredidos pelo governo: meio ambiente, cultura, educação, direitos humanos. Não vejo no plano nacional uma manifestação a altura da gravidade dos temas” edit

247 - Membros do PSDB pressionam a cúpula do partido a subir o tom na oposição ao governo Jair Bolsonaro e reforçar o distanciamento com o ex-deputado federal tucano Rogério Marinho (RN), que assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional.

“Existe uma série de temas que são muito caros ao eleitorado do PSDB que estão sendo agredidos pelo governo: meio ambiente, cultura, educação, direitos humanos. Não vejo no plano nacional uma manifestação a altura da gravidade dos temas”, disse ao jornal O Estado de S.Paulo o ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira.

O presidente do diretório paulista do PSDB, Marco Vinholi, tem o mesmo posicionamento. “O PSDB deixou claro sua independência em relação ao governo desde o primeiro dia. Não compactuamos com extremismos, que se tornam cada vez mais comuns na pauta governista”, disse Vinholi.