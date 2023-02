União entre Lula, Tarcísio e prefeito de São Sebastião marcou o início da superação do bolsonarismo

Apoie o 247

ICL

247 – O encontro de ontem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Felipe Augusto, em São Sebastião, foi um marco importante na superação do bolsonarismo, período marcado pelo ódio, pela divisão do país, pela irracionalidade e pela antipolítica.

"Três os partidos, o PT do presidente Lula, o Republicanos do governador de SP, Tarcísio de Freitas, e o PSDB do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, se apresentaram em coletiva de imprensa juntos com propostas para ajudar a região afetada pelas chuvas no litoral norte de SP. Não poderia ter havido contraste maior entre a reação das autoridades públicas ao desastre das chuvas no litoral norte de São Paulo ao longo do Carnaval e aquela que marcou a maior calamidade do gênero em 2022, as chuvas que atingiram Pernambuco em maio passado", escreve a jornalista Maria Christina Fernandes , experiente editora do Valor Econômico.

"Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou um fato para fazer valer o mantra de sua campanha, o da pacificação do país, o governador também pôde mostrar por que é uma alternativa, à direita, ao bolsonarismo", acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.