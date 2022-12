Veja o perfil dos primeiros ministros indicados por Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (9) os primeiros nomes que irão integrar o seu ministério a partir de janeiro de 2023. Foram confirmados os nomes de Fernando Haddad (PT) para o Ministério da Fazenda; José Múcio para o Ministério da Defesa; o ex-governador e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública; Mauro Vieira para o Ministério das Relações Exteriores e o governador da Bahia, Rui Costa (PT), para a Casa Civil. Veja o perfil dos indicados.

Fernando Haddad (PT) - Ministério da Fazenda

Fernando Haddad é ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Ele irá comandar o Ministério da Fazenda, resultado do desmembramento do atual Ministério da Economia, que resultará na criação dos ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Rui Costa (PT) - Casa Civil

Indicado para chefiar a Casa Civil, Rui Costa é o atual governador da Bahia. Ele também é considerado um dos principais aliados e articuladores de Lula e do governo eleito.

Flávio Dino (PSB) - Justiça e Segurança Pública

Flávio Dino é ex-governador do Maranhão e foi eleito senador nas eleições deste ano. Ele já foi juiz federal, deputado federal, além de ter sido presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

José Múcio Monteiro - Defesa

José Múcio Monteiro é ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele já ocupou o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais durante o segundo mandato de Lula e possui boas relações com a cúpula militar.

Mauro Vieira (embaixador) - Relações Exteriores

Mauro Vieira é diplomata de carreira e já chefiou o Ministério das Relações Exteriores no governo da presidente Dilma Rousseff (PT). Ele também já comandou as embaixadas do Brasil nos Estados Unidos e na na Argentina. Atualmente ele chefia a representação diplomática do Brasil na Croácia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.