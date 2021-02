“Vitória de Lira comprovou o fiasco da estratégia de frente ampla”, diz Rui Costa Pimenta

À TV 247, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou sobre a estratégia falha da esquerda de formar uma frente ampla com setores direitistas de apoio ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Para ele, confiar na direita se provou mais um “fiasco”. Assista edit

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, comentou na TV 247 sobre a estratégia da esquerda de formar uma frente ampla de apoio ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP) nas eleições à presidência da Câmara dos Deputados.

Mencionando o fato de Baleia Rossi ter obtido apenas 145 votos, Rui analisou: “No final das contas, a candidatura do Baleia Rossi foi a candidatura da esquerda sem a direita. Muito pouca gente da direita teria votado nele”.

“Ele foi abandonado pela maioria dos deputados do DEM, por uma parte expressiva do PSDB e do MDB”, explicou.

Rui apontou ainda a inconfiabilidade da direita para formação de alianças de combate ao fascismo: “Quer dizer, a burguesia que o pessoal contava para ser aliada, apoiou o candidato bolsonarista. A vitória de Lira comprovou o fiasco da estratégia de frente ampla”, concluiu.

