'Vossa excelência é presidente de todos os brasileiros', diz Marco Aurélio a Bolsonaro em discurso no STF

"Busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham, cuide especialmente dos menos afortunados", recomendou a Jair Bolsonaro o ministro do STF Marco Aurélio Mello em discurso de posse de Luiz Fux como novo presidente do Supremo edit

247 - Discursando em nome do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (10) na cerimônia de posse do ministro do STF Luiz Fux como novo presidente da Corte, o ministro Marco Aurélio Mello se dirigiu a Bolsonaro, também presente no rito, para lembrá-lo que, apesar de eleito com 57 milhões de votos, seu dever é governar para todos.

Marco Aurélio ainda recomendou a Bolsonaro que "busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham". "Vossa excelência foi eleito com 57 milhões de votos. Mas é presidente de todos os brasileiros. Continue na trajetória vivida, busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham, cuide especialmente dos menos afortunados, seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país", disparou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.