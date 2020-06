Wassef, advogado que escondeu Queiroz, estaria com “raiva” de Bolsonaro e se sentindo "humilhado"

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, afirma que "Jair e Flavio Bolsonaro têm mais um problema pela frente. E não é pequeno. É um problema de quase dois metros de altura e que está se sentindo humilhado e com raiva: Frederick Wassef, o advogado de Flavio Bolsonaro e ex-hospedeiro de Fabrício Queiroz, está possesso".

"Sente-se abandonado. De acordo com relatos de pessoas próximas, sentiu-se traído e achincalhado com a nota oficial assinada pela advogada de Bolsonaro, Karina Kufa, desmentindo que ele algum dia tenha sido advogado do presidente", acrescenta ele.

O jornalista também informa que, com interlocutores próximos, "Wassef tem reclamado de modo acerbo e raivoso de Bolsonaro. Além de ter detestado que fatos do seu passado e também velhas histórias de Cristina Boner, sua ex-mulher, mas de quem ainda é muito próximo, terem sido remexidos em meio ao furacão da prisão de Queiroz".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.