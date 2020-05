Weintraub será levado à comissão de ética por usar advogados do MEC para processar mídia

247 - O ministro da educação, Abraham Weintraub, deverá prestar explicações à Comissão de Ética da Presidência da República por utilizar assessores da pasta como advogados em ações judiciais de interesse particular movidas por ele contra a mídia, como o Brasil 247, Fórum e Valor Econômico.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o presidente da comissão, Paulo Henrique Lucon, afirmou que "a tendência do colegiado será determinar que o sr. Ministro se manifeste" sobre o assunto no dia 26 deste mês, data prevista a realização da próxima reunião do grupo. Nesta terça-feira (20), o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) ingressou com uma representação contra Weintraub junto ao colegiado por conta da denúncia.

Na representação, o parlamentar registra que “seja solicitado aos representados a apresentação dos contratos firmados para a prestação dos serviços de advocacia privada ao Ministro de Estado, bem como de comprovantes que demonstrem que os referidos servidores dedicam-se integralmente às funções inerentes aos cargos".

O ministério nega a existência de irregularidades e sustenta que os advogados foram pagos pelo próprio ministro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.