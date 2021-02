XP/Ipespe: em eventual 2º turno, Bolsonaro e Haddad têm empate técnico

247 - Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira (8) fez simulações de segundo turno na eleição presidencial de 2022. Em uma disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o candidato do PT indicado pelo ex-presidente Lula, o resultado é de empate técnico.

Bolsonaro registraria 41% das intenções de voto, contra 36% do petista. A margem de erro da pesquisa - realizada com 1.000 pessoas nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro - é de 3,2 pontos para mais ou para menos.

Ainda nessas simulações, Bolsonaro aparece com empate técnico também contra outros adversários, como Sergio Moro, com 32% contra 36% de seu ex-ministro; Ciro Gomes (39% para Bolsonaro a 37% do pedetista) e Luciano Huck (37% a 33% do apresentador da Globo).

O presidente venceria o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por 37% a 30%; e Guilherme Boulos, presidenciável do PSOL, por 42% a 31%. Entre Moro e Haddad, o ex-juiz da Lava Jato aparece à frente do petista por 43% a 29%.

A mesma pesquisa confirmou tendência de queda na aprovação ao governo Bolsonaro, desta vez de 33% para 30%, enquanto a rejeição saltou de 40% para 42%, principalmente entre os mais pobres. Leia mais aqui .

Confira a íntegra:

