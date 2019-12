Zanin contesta indiciamento de Lula pela PF de Moro: mais um capítulo do lawfare

"À época das doações Lula sequer era agente público e o beneficiário foi o Instituto Lula, instituição que tem por objetivo a preservação de objetos que integram o patrimônio cultural brasileiro e que não se confunde com a pessoa física do ex-presidente", disse ainda o advogado Cristiano Zanin Martins edit

247 – O advogado Cristiano Martins, que defende o ex-presidente Lula, disse que o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal, hoje sob o comando de Sergio Moro, é mais um ataque ao petista que faz parte da guerra entre Lula e a Lava Jato de Curitiba, num processo de lawfare, em que o sistema judicial é usado para perseguir adversários. Confira abaixo a nota:

“O indiciamento é parte do Lawfare promovido pela Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula, e não faz nenhum sentido: as doações ao Instituto Lula foram formais, de origem identificada e sem qualquer contrapartida. À época das doações Lula sequer era agente público e o beneficiário foi o Instituto Lula, instituição que tem por objetivo a preservação de objetos que integram o patrimônio cultural brasileiro e que não se confunde com a pessoa física do ex-presidente”.