Advogados zombam de contratação de estagiários negros: “vou chamar meu primo macaco”

247 - Um grupo de advogados de Brasília zombou no WhatsApp de um escritório que postou anúncio para contratação de estagiário afrodescendente. O dono do escritório, o advogado Max Telesca, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)/seção DF (OAB-DF), Beethoven Andrade, na Delegacia de Crimes Raciais (Decrin), denunciaram o caso nessa segunda-feira (10) na Delegacia de Crimes Raciais (Decrin).

Um dos participantes, Yuri Gagarin, usou expressões como "racismo contra branco" e "vou chamar meu primo macaco para preencher a vaga" ao comentar a intenção do escritório em dar oportunidade para jovens estudantes negros. Em outro momento, um defensor chegou a postar a hashtag #forapreconceitobranco. As informações são da repórter Manoela Alcântara, no Metrópoles.

O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, afirmou ser "intoleráveis atos de preconceito, ainda mais aqueles galgados no racismo estrutural, que vão contra os ideais inclusivos que devem nortear quaisquer políticas públicas”, disse.

"Uma vez comprovadas declarações preconceituosas e de cunho racista em grupos de advogados, praticadas por aqueles afetos à jurisdição do TED, elas certamente serão punidas de forma exemplar e em obediência à legislação pertinente", acrescentou.

