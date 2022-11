Alckmin entrega PEC da Transição no Senado

"É o cuidado com o social, combater à fome, erradicar a pobreza e atender às crianças", afirmou o vice-presidente eleito e coordenador do gabinete de transição edit

247 - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) entregou nesta quarta-feira (16) ao Congresso o texto da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, que propõe deixar o Bolsa Família de fora do teto de gatos. "Entregamos uma proposta para que o legislativo federal possa analisá-la. Em resumo, ela [a proposta] retira do teto de gastos o Bolsa Família e as crianças de até seis anos. É o cuidado com o social, combater à fome, erradicar a pobreza e atender às crianças", afirmou Alckmin.

De acordo com o projeto, o dinheiro do Bolsa Família estará fora da regra do teto de gastos, o que deve somar R$ 175 bilhões. Na campanha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu manter os R$ 600 do programa e pagar um adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos na família. A PEC terá outras exceções que somam R$ 22 bilhões. O valor, somado com os R$ 175 bilhões, significa um furo no teto de R$ 197 bilhões em 2022.

"Não há nenhum cheque em branco. Agora não tem sentido você colocar na Constituição brasileira detalhamento. Essa é a LOA [lei orçamentária anual]. Mas antes de você votar a lei orçamentária, você tem que ter a PEC. Então a PEC tem o princípio, que é o cuidado com a criança, com a erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família. E aí a LOA vai detalhar. É o Congresso quem vai detalhar [quantos milhões em cada programa]. Então não tem nenhum cheque em branco", acrescentou.

Relator do Orçamento 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) afirmou acreditar que o Senado deve aprovar a proposta elaborada pela equipe do governo eleito de Lula ainda neste mês. "Vão fazer a proposta acordada que é a exclusão do teto de gastos do programa Bolsa Família em caráter permanente. A ideia é aprovar ainda em novembro a PEC no Senado. Depois disso vai para Câmara [dos Deputados]", afirmou.

