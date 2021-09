Alcolumbre aguarda próxima crise do governo para pautar sabatina de André Mendonça

Segundo colunista do Globo, Alcolumbre, presidente da CCJ, aguarda a próxima crise gerada por Bolsonaro, que não deve demorar edit

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), responsável por pautar a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro, André Mendonça, já definiu quando isto acontecerá, segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

Alcolumbre pretende aguardar a próxima crise do governo federal para pautar a sabatina. Crises no atual governo não costumam demorar a acontecer.

