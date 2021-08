Aldo Rebelo: "só alucinados imaginam que podem instalar uma ditadura no Brasil"

247 - O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (sem partido) afirmou que não vê possibilidade de o governo Jair Bolsonaro dar um golpe no país porque não tem apoio da população, da elite empresarial e dos próprios aliados da sua gestão. A declaração foi concedida em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Só alucinados imaginam que podem instalar uma ditadura para chamar de sua no Brasil. Qual a corporação que vai reunir forças, energias políticas e materiais para impor uma ditadura no Brasil? Não estamos em 1964. Em 1964 o golpe reuniu um amplo apoio social, econômico, diplomático e militar", afirmou o ex-titular da pasta.

Bolsonaro tem criticado a segurança do sistema eleitoral brasileiro e atacado ministros do Supremo Tribunal Federal. É tentativa de fazer a população achar que as instituições não deixam ele governar em meio às dificuldades de diálogo com o Congresso, escândalos de corrupção na pandemia e estagnação da economia.

