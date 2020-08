Aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson chama ministros do STF de “bosta” e “merda”

247 - Após ter sua conta no Twitter bloqueada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o aliado de Jair Bolsonaro e chefe do PTB, Roberto Jefferson, abriu um novo perfil na rede social e realizou mais ataques contra o Supremo.

O motivo foi a redistribuição de uma ação impetrada pelo PTB, partido presidido por Jefferson, para tentar barrar a tentativa de reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que saiu das mãos de Celso de Mello e foi para a de Gilmar Mendes. Jefferson chamou o primeiro de "merda" e o segundo de "bosta", ao escrever em sua nova conta no Twitter, no sábado:

“Ação declaratória de inconstitucionalidade distribuída por meu partido, contra a imoral reeleição de presidente de poder de Maia e Alcolumbre, foi redistriduída de Celso Mello para Gilmar. ‘Saiu da merda e caiu na bosta’. Diz a voz do povo”, escreveu.

