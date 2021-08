Aliados cobram Lira por rompimento da promessa de Bolsonaro de respeitar decisão sobre voto impresso

247 - Aliados do governo cobram do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), um posicionamento após Jair Bolsonaro descumprir a promessa de que respeitaria a decisão da Casa de rejeitar, na terça-feira (10), a PEC do Voto Impresso. A informação foi publicada nesta quinta-feira (12) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro voltou a questionar, na quarta-feira (11), a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. "Números redondos: 450 deputados votaram ontem [terça-feira]. Foi dividido, 229 [a favor], 218 [contra], dividido. É sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Não acreditam que o resultado ali no final seja confiável", disse. "Hoje em dia sinalizamos uma eleição... não é que está dividida. Uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações", acrescentou.

Bolsonaro e aliados querem encontrar alguma forma para que o voto impresso continue incendiando a base bolsonarista. Eles pretendem coletar assinaturas para a instalação, na Câmara, de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) com o objetivo de investigar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PUBLICIDADE

Antes da votação da PEC na Câmara, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE haviam decidido que os últimos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e ao Poder Judiciário serão incorporados como provas aos inquéritos já instaurados em ambas as cortes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE