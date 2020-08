André Brandão aceita convite do governo Bolsonaro para ser o presidente do Banco do Brasil

O presidente do HSBC, André Brandão, foi escolhido pelo governo Jair Bolsonaro para ser presidente do Banco do Brasil. Coma escolha, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes demonstra preferência pelo setor privado como condutor dos rumos da economia, o que ainda não teve resultado prático edit

247 - O presidente do banco HSBC, André Brandão, aceitou convite do governo federal para presidir o Banco do Brasil. Ele vai substituir Rubem Novaes, que deixou o cargo na semana passada.

"Um banqueiro jovem, mas bastante experiente, técnico, discreto e apolítico", explicou o integrante da equipe econômica do governo. O relato foi publicado no portal G1.

Brandão ingressou no Grupo HSBC no final de 1999. Em 2001, assumiu o cargo de diretor de tesouraria e depois foi promovido a diretor-executivo de tesouraria. Também já trabalhou também no Citibank, entre São Paulo e Nova York.

