Ao confirmar prisão, Fux esquece nome do deputado: "Daniel… como é?" (vídeo)

O STF manteve a prisão do deputado federal Daniel Silveira, detido na noite dessa terça-feira (16), no Rio de Janeiro edit

Tácio Lorran, Metrópoles - Ao confirmar a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), nesta quarta-feira (17/2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, esqueceu o nome do parlamentar julgado e a “gafe” viralizou nas redes sociais.

Por unanimidade, a Suprema Corte decidiu manter a prisão do deputado bolsonarista, preso na noite dessa terça-feira (16/2) após ter destilado, em vídeo, ataques e ofensas contra os ministros do STF.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.