Apoiado por ‘primeiros filhos’, Ramagem será o novo diretor-geral da Polícia Federal

Após a traumática demissão de Sergio Moro da pasta da Justiça, Bolsonaro decidiu indicar o delegado Alexandre Ramagem Rodrigues como novo diretor-geral da Polícia Federal (PF). Delegado de carreira, Ramagem dirige a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e conta com o apoio dos filhos do presidente para assumir a PF edit

247 - Jair Bolsonaro indicou o delegado Alexandre Ramagem Rodrigues como novo diretor-geral da Polícia Federal (PF). Ramagem vai assumir o cargo no lugar do delegado Maurício Valeixo, cuja demissão levou o ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro a se afastar do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o ex-ministro denunciou que o presidente tentou interferir na PF, com exigência de acesso a dados inquéritos no Supremo Tribunal Federal e relatórios de inteligência. Ele diz que Valeixo não cedeu e por isso sofreu pressão no cargo. Bolsonaro nega.”

A matéria ainda acrescenta: “com 47 anos, 15 deles na PF, Ramagem conquistou a “total confiança” da família presidencial nas eleições de 2018, quando assumiu a coordenação da equipe de segurança pessoal do então candidato Bolsonaro, após a facada que levou durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Ele foi o terceiro a assumir a tarefa.”

