Após quatro meses, Bolsonaro volta a atacar Alexandre de Moraes

Durante entrevista, Jair Bolsonaro volta a falar que pode "jogar fora das quatro linhas", caso o ministro do STF avance sobre ele

Metrópoles - Após quatro meses “moderados”, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (8/12). Em entrevista ao jornal paranaense Gazeta do Povo, Bolsonaro reclamou do inquérito em que é investigado por associar a vacina contra a Covid-19 à Aids. E subiu o tom contra o magistrado.

“É um abuso. Ele está no quintal de casa, será que ele vai entrar? Será que vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele, quem está avançando é ele, não sou eu”, disse Bolsonaro ao jornal.

A entrevista foi veiculada após quatro meses do “acordão” de Bolsonaro com ajuda do ex-presidente Michel Temer (MDB). Após afirmar nas manifestações de 7 de Setembro de 2021 que não cumpriria mais ordens assinadas por Alexandre de Moraes, Bolsonaro recuou e divulgou uma carta à nação pregando moderação.

