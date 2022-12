Após reunião com Ibaneis e Múcio, Dino diz que DF disponibilizará 100% das forças de segurança para posse

Apoie o 247

247 - Após reunião com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, nesta terça-feira (27), o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que o governo do DF disponibilizará 100% de suas forças de segurança para garantir ordem na posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dino reiterou o convite para que o povo compareça ao evento. "Obtivemos do governador Ibaneis esse compromisso no sentido de que haverá mobilização integral. Ou seja, 100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da PM quanto da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mobilizados para garantir segurança não só ao presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como às pessoas que participarão do evento. Nós, de posse dessas garantias, temos toda a tranquilidade de reiterar o convite para que as pessoas participem da posse. A posse ocorrerá como programada, em todas as duas dimensões".

"O principal objetivo dessa reunião foi sublinhar a união entre a nossa equipe e a equipe do governo do Distrito Federal", completou Dino na coletiva ao lado de Ibaneis e Múcio.

O futuro ministro ainda enviou um recado aos extremistas bolsonaristas que ainda teimam em pregar um golpe de Estado. "A democracia venceu e vai continuar a vencer. Todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições e a democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil, e essa é a mensagem principal que nós estamos aqui, com toda firmeza, transmitindo a esses pequenos agrupamentos, porque eles não têm espaço, não terão espaço, não venceram, não vencerão e nós contamos com o governo do Distrito Federal no cumprimento da garantia da ordem pública".

Em uma rápida declaração, Múcio afirmou que "saímos daqui mais confiantes do que nós chegamos e estamos com absoluta certeza de que estamos todos afinados, integrados, para que no dia 1 todos tenham a absoluta garantia de que vai ser um dia de festa".

