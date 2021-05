Após ter prisão domiciliar revogada, Eduardo Cunha volta às redes

Assíduo no Twitter, o ex-deputado federal havia parado de usar a plataforma digital em outubro de 2016, quando foi preso edit

Grasielle Castro, Metrópoles - Em liberdade, após ter tido a prisão domiciliar revogada pela Justiça Federal, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) voltou às redes sociais. Antigo usuário assíduo do Twitter, ele anunciou o retorno neste domingo (9/5) com agradecimento aos que estiveram do seu lado e uma mensagem de Dia das Mães.

Após ter sido preso, Cunha se tornou uma “lenda” no Twitter. Mesmo enquanto não podia usar a rede, seus tweets eram ressuscitados.

Bom dia a todos. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) May 9, 2021

Estou retornando a usar as mídias sociais e quero agradecer todas as manifestações de carinho recebidas dos muitos amigos e daqueles que torcem por mim — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) May 9, 2021

Hoje além de tudo e um dia especial. Eu quero cumprimentar a todas as mães pelo dia de hj. Só quem já não pode mais conviver com a sua, sabe o sentimento que toca no nosso coração. Feliz dia das mães. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) May 9, 2021

