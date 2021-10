Arthur Lira critica indiciamento de deputados: "uma CPI não pode tudo"

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um pronunciamento nesta quarta-feira (27/10) com duras críticas ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que concluiu os trabalhos nessa terça (26/10), com a votação do relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Lira reclamou do indiciamento de deputados e disse que levará o caso para ser analisado no Conselho de Ética da Casa.

“Informo que esta Presidência analisará o teor e a aptidão processual do Relatório da CPI de forma minuciosa, à luz da Constituição Federal, em particular do direito à liberdade de expressão e da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, seguindo os ritos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e do Ato da Mesa n. 37, de 2009, de forma a garantir a liberdade e a dignidade do exercício do mandato parlamentar”, informou o presidente da Câmara.

[...]

“Uma CPI pode muito, senhores, e quando conduzida com seriedade pode prestar relevante serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo”, enfatizou.

