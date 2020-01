Assessor de deputada bolsonarista faz 'piada' com morte de Marielle Franco

Assessor de Bia Kicis (PSL-DF) ofende memória de Marielle Franco ao publicar foto, tirada dentro do gabinete da deputada federal bolsonarista, com camiseta ironizando a morte da vereadora pesolista edit

247 - Evandro de Araújo Paulo, assessor da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que pertence à ala bolsonarista do partido, ofendeu a memória de Marielle Franco, assassinada em 2018, ao publicar foto segurando uma camiseta com o desenho da vereadora do PSOL e a frase: "Marielle vive, enchendo o saco (sic)", informa a coluna de Guilherme Amado.

"Compartilhada no último dia 31, a fotografia foi tirada dentro do gabinete da deputada e foi bloqueada pelo Facebook por causa do 'conteúdo cruel ou insensivo'", explica o jornalista.

Em abril, Evandro postou também no Facebook que "ver Gilmar Mendes e Dias Toffoli na cadeia seria algo magnífico".

Bia Kicis afirmou em nota que "não sabia da postagem, e quando tomou conhecimento repreendeu o assessor, proibindo-o de tirar fotos para o perfil dentro do ambiente de trabalho".