Associações de procuradores negam acordo com Câmara para votar PEC

Metrópoles - Entidades ligadas ao Ministério Público divulgaram nesta quinta-feira (14/10) uma nota em que negam ter fechado um acordo com a Câmara a favor da votação do projeto que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e aumenta o número de indicados políticos no colegiado ao reservar mais uma vaga para indicação do Congresso.

Na nota, as entidades afirmaram que ainda há pontos fundamentais que precisam ser discutidos e que, se aprovada, a proposta enfraqueceria a autonomia institucional e as prerrogativas dos integrantes do Ministério Público.

O documento é assinado por entidades como o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e a Associação Nacional dos Procuradores da República.

