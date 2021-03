Ativista responsável pela faixa “Bolsonaro genocida”, Rodrigo Pilha está preso na Papuda

Motivo da detenção é uma condenação por desacato em um processo de 2014. Os outros quatro militantes que protestavam em Brasília ontem com Pilha foram soltos edit

Por Nathalia Kuhl, do Metrópoles - Rodrigo Pilha, um dos cinco militantes que exibiam, na quinta-feira (18/3), uma faixa com a inscrição “Bolsonaro genocida”, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi transferido nesta sexta-feira (19/3) para o Complexo Penitenciário da Papuda. Ele se encontra no Centro de Detenção Provisória II (CDP II), segundo informações apuradas pelo Metrópoles.

A detenção de Pilha, em um primeiro momento, veio por causa da manifestação. Ele, porém, recebeu nova voz de prisão, mesmo depois de já ter deixado o prédio da Superintendência da PF. O motivo seria a condenação em um processo de 2014 por desacato.

De acordo com o deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que acompanha o caso de perto, “Pilha foi colocado no regime fechado, sendo que a condenação seria para o semiaberto”.

