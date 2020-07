Avó de Michelle Bolsonaro é transferida para UTI após suspeita de Covid-19

Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, apresentou dificuldade respiratória e suspeita do coronavírus. Ela deu entrada, primeiramente, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) edit

247 - A avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro está internada, em estado grave, em um hospital público do Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira, que tem 80 anos e mora em Ceilândia, apresentou dificuldade respiratória e suspeita do coronavírus. Ela deu entrada, primeiramente, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Maria Aparecida foi transferida nessa quarta-feira (1) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), onde afirmou que há 15 dias apresenta sintomas como tosse seca, febre, falta de apetite, falta de ar progressiva, coriza e dor abaixo das costelas..

Em nota o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra o hospital de Santa Maria, informou que "M.A.F.F. está internada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) desde a data de hoje (01). A paciente chegou em estado grave e está na UTI recebendo todos os cuidados necessários".

