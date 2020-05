Banco do Brasil gasta R$ 119 milhões em publicidade e financia site de fake news bolsonarista

247 - O Banco do Brasil gastou R$ 119 milhões em publicidade no ano de 2019 e foi um dos braços do governo para financiar sites de fake news a favor de Jair Bolsonaro, como é o caso do Jornal da Cidade Online.

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisa o repasse de verba do banco para sites acusados de publicar notícias falsas. Um dos pedidos é para que os autos sejam encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. .

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.