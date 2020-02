Barroso pretende liberar neste semestre para julgamento ações sobre reforma da Previdência

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso pretende liberar ainda neste semestre para julgamento as ações que contestam uma série de pontos da reforma da Previdência, aprovada no ano passado pelo Congresso. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, defende o projeto do governo.

Barroso já disse acreditar que o Brasil precisa de um "choque de liberalismo", de mais "livre iniciativa" e "menos Estado", mas sem descuidar dos compromissos sociais.

As novas regras aprovadas pela reforma da Previdência estão em vigor desde novembro do ano passado. Entre as mudanças propostas, estão a fixação de idade mínima para se aposentar (65 anos para homens e 62 anos para mulheres).