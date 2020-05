Blogueiro bolsonarista sinaliza ter grampos de ministro do STF (vídeo)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, um dos integrantes do chamado gabinete do ódio e alvo da Polícia Federal em operação contra fake news, deu a entender que grampeou os ministros do STF Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O jornalista Fábio Pannunzio disse: ‘que absurdo! Esse bandido grampeou ministros do STF. Cana nesse marginal!” edit

247 - Allan dos Santos, blogueiro do gabinete do ódio, deu mostras de que grampeou ministros do STF. O perfil ‘Gusta’ no Twitter, destacou: “Allan do terça livre grampeou ministros do STF? Como é que ele sabe qual foi a conversa telefônica entre os ministros Barroso e Alexandre de Moraes com tantos detalhes?”

Confira o vídeo:

Que absurdo! Esse bandido grampeou ministros do STF. Cana nesse marginal! https://t.co/KfiNwkhcbs May 28, 2020

