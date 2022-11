Bolsonarista, Torres deve voltar à Segurança do DF; STF e transição de Lula se preocupam

Transição teme a atuação de Torres no dia da posse de Lula. Já o STF se preocupa com a proteção que será dada aos prédios públicos em Brasília edit

247 - O ministro da Justiça, Anderson Torres, homem de confiança de Jair Bolsonaro (PL), pediu para voltar ao cargo de gestor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O pedido tem preocupado a equipe de transição, que teme a atuação de Torres no dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi , em seu blog no G1, além da transição, o Supremo Tribunal Federal (STF) também demonstrou preocupação. A Corte se preocupa com a proteção que será dada aos prédios públicos em Brasília.

“Ministros do STF procuraram o governador do DF para questionar a decisão de dar abrigo a um personagem que é linha auxiliar de Bolsonaro em agendas radicais. Ibaneis confirmou a ministros da Corte que Torres vai voltar ao governo do DF e garantiu que ele não criaria problemas –o que não convenceu ninguém”, diz trecho da reportagem.

A volta de Torres está sendo tratada como um fator de instabilidade e risco para a segurança de todos os Poderes, principalmente o Judiciário.

