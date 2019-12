Bolsonaro aposta na Mega da Virada e crava 13: 'não é PT, não'

Fotografado com a "cola" de alguns números na palma da mão, entre eles o 13, Bolsonaro apostou na Mega da Virada nesta quinta-feira (26) e, questionado sobre os números, disse que "13 não é PT, não" edit

247 - Jair Bolsonaro foi a uma lotérica na manhã desta quinta-feira (26), em Brasília, para apostar na Mega da Virada. Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, Bolsonaro fez "dois joguinhos", mas não disse o valor, informa o G1.

Antes, porém, quando ainda estava no Palácio da Alvorada e conversava com apoiadores, Bolsonaro foi fotografado com os números 13, 24 e 25 anotados na palma na mão.

Perguntado na lotérica sobre os números da aposta, Bolsonaro disse que pegou as sugestões com apoiadoras na frente do Alvorada. O "13 não é PT, não".