Bolsonaro conectou a execução de Adriano da Nóbrega com o assassinato de Marielle Franco

247 – Jair Bolsonaro praticamente conectou a execução do miliciano Adriano da Nóbrega, que tinha fortes ligações com sua família, ao usar sua live para levantar a seguinte questão: "que motivo eu teria para matar Marielle?". O fato foi imediatamente notado por políticos como Guilherme Boulos e outros analistas:

Bolsonaro se defendeu dos áudios sobre o ex-PM miliciano dizendo que não tinha nada a ver com... o assassinato de Marielle. Mas o áudio não falava uma palavra sobre Marielle. Aí tem! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 8, 2022

Ao comentar os áudios da irmã de Adriano da Nóbrega sobre o assassinato do irmão por membros do governo, Jair Bolsonaro disse que NÃO TINHA NENHUM MOTIVO PARA MATAR MARIELLE FRANCO.

Porque o presidente relacionou um assassinato com o outro?



Jair Bolsonaro negou nesta quinta-feira (7) que tenha qualquer relação com a morte do ex-PM do Rio de Janeiro e miliciano Adriano da Nóbrega, que morreu durante uma operação da Polícia Militar na Bahia em 9 de fevereiro de 2020.

Segundo escuta telefônica da Polícia Civil do Rio de Janeiro de dois anos atrás, Daniela Magalhães da Nóbrega – irmã de Adriano da Nóbrega – diz que o Palácio do Planalto ofereceu cargos comissionados como pagamento pela morte de seu irmão.

Ao se defender de áudio, Bolsonaro acabou mencionando a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em março de 2018. “Alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar Marielle Franco. Motivo nenhum, zero, não dá nem para discutir mais. Os áudios dela, pelo que tomei conhecimento, ela se equivocou: em vez de falar Palácio das Laranjeiras, falou Palácio do Planalto”, afirmou Bolsonaro na live. “Nunca conversei com ela, pelo que eu lembre”, disse ele, ao responder a um tweet do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Em entrevista à revista Veja, o ex-PM Ronnie Lessa, que é acusado pelo Ministério Público como o autor dos disparos que mataram Marielle e seu motorista Anderson Gomes, destacou que o assassinato da vereadora teria sido intermediado pelo ex-capitão Adriano da Nóbrega. “Ele estava num patamar em que não entrava mais num carro para dar tiro em ninguém, mas tenho quase certeza de que o grupo dele fez”, afirmou Lessa.

Ao se defender de áudio sobre morte de Adriano da Nóbrega, @jairbolsonaro diz que não tinha motivos para matar… Marielle Franco.



Presidente disse que irmã de ex-policial queria dizer 'Palácio das Laranjeiras' ao citar Palácio do Planalto em interceptação telefônica.

