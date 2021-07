Bolsonaro defende Ciro Nogueira na Casa Civil e admite submissão ao Centrão: "eu nasci de lá"

"O centrão é um nome pejorativo, eu sou do centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas como o PRB", relembrou Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro saiu em defesa da escolha de Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil. O presidente relembrou sua trajetória política, marcada por diversas passagens por partidos do Centrão, para justificar a opção.

"O centrão é um nome pejorativo, eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas como o PRB", disse Bolsonaro.

"Nós temos 513 parlamentares, o tal Centrão que chamam pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram para campanha do Alckmin e ficou então rotulado como algo pejorativo, danoso à nação. Não tem nada disso. Eu nasci de lá", completou.

PUBLICIDADE

De fato, partidos do Centrão apoiaram a candidatura de Geraldo Alckmin em 2018. No entanto, o termo já era utilizado antes disso para se referir ao grupo político com conotação negativa. (Com informações do UOL).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.