Bolsonaro desistiu de pedir impeachment de Barroso, diz jornalista

247 - A jornalista Carolina Brígido, colunista do UOL, informou que Jair Bolsonaro desistiu de protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após pedir impeachment de Alexandre de Moraes, também do Supremo, Bolsonaro havia prometido entregar o pedido contra Barroso.

“Aconselhado por integrantes do governo e assessores próximos, Bolsonaro desistiu de entrar com o processo de impedimento de Barroso no Senado e mandou um emissário dar a notícia ao ministro”, informa Brígido.

“A atitude não significa necessariamente hastear uma bandeira branca entre o Palácio do Planalto e o Judiciário. Bolsonaro seguirá em guerra. No entanto, centrará fogo no ministro Alexandre de Moraes”, segundo a jornalista, que destaca: “agora que o voto impresso foi barrado pelo Congresso Nacional, perdeu força a implicância que o presidente alimentava contra Barroso. Virou uma batalha sem sentido”.

