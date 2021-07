Bolsonaro deve entregar Casa Civil para Ciro Nogueira, um dos líderes do centrão

247 – "Jair Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. A mudança foi discutida em uma reunião na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto e pode não ser a única a ocorrer. O atual ocupante da pasta, Luiz Eduardo Ramos, deverá ser remanejado para outro posto", informam os jornalistas Barbara Baião e Caio Junqueira , da CNN.

"Se confirmada, a ida de Nogueira para o mais importante ministério do governo terá por objetivo reorganizar politicamente no momento em que ele enfrenta sua maior dificuldade política com a CPI da Pandemia e ao mesmo tempo as maiores taxas de rejeição e de baixa popularidade", apontam os repórteres.

