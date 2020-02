Bolsonaro diz estar 'saturado' e de 'cabeça cheia'

O volume de problemas no governo vai causando estresse ao presidente Jair Bolsonaro. Ele alega estar "saturado" e "de cabeça cheia": "Ele [Weintraub] queria apresentar para mim uns dados e eu não quis porque tô com a cabeça cheia. Hoje eu saturei [sic]" edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a declaração foi feita no retorno do presidente a Brasília. Ele viajou a São Paulo pela manhã acompanhado de Weintraub."

A matéria ainda lembra que "o titular da Educação está sob forte pressão em razão da crise decorrente de problemas nas notas do Enem, o que afetou também o sistema de seleção para instituições de ensino superior, o Sisu."