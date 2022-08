Bolsonaro diz que carta pela democracia foi "micareta do PT" e vale menos do que papel higiênico

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro afirmou nesta madrugada que a Carta em Defesa do Estado de Direito e da Democracia , que já teve mais de um milhão de adesões e foi lida em diversas capitais no dia de ontem, representou uma "micareta" do PT e vale "menos do que um pedaço de papel higiênico. Para contestá-la, Bolsonaro postou foto com a Constituição brasileira e disse que esta é a verdadeira carta pela democracia. Confira:

- Acredito que a "carta pela democracia", que foi lida na micareta do PT, teve algumas de suas páginas rasgadas, principalmente nas partes em que deveriam repudiar o apoio, inclusive financeiro, a ditaduras como Cuba, Nicarágua e Venezuela, bem como o controle da mídia/internet. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 12, 2022

