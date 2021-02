Bolsonaro diz que Onyx Lorenzoni vai ser transferido para a Secretaria-Geral da Presidência

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (8), em entrevista a José Luiz Datena, no Brasil Urgente, da Band, que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, será transferido para a Secretaria-Geral da Presidência. O cargo está vago desde que seu titular, Jorge Oliveira, foi indicado para ser ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em outubro do ano passado.

Lorenzoni, que é do DEM-RS, está no governo Bolsonaro desde seu início. Começou como ministro-chefe da Casa Civil. No entanto, seu fraco desempenho fez com que fosse transferido para o ministério responsável pelas políticas sociais, incluindo o auxílio emergencial.

