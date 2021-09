Bolsonaro diz que 'o excesso de professores atrapalha'

"O excesso atrapalha", disse Jair Bolsonaro a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira (16) que "o excesso de professores atrapalha". Bolsonaro afirmou que o Estado foi inchado durante o governo Dilma Rousseff, deposta por um golpe. Ele só não falou sobre os prejuízos do congelamento de investimentos na educação, com a PEC do Teto dos Gastos.

"Não vou entrar em detalhes, mas o Estado foi muito inchado. Não estou dizendo que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha", disse Bolsonaro a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada.

Ouça fala dele sobre professores a partir dos 4min30s:

PUBLICIDADE

O Brasil está no grupo minoritário, que não destinou mais dinheiro para segmento algum do ensino, de acordo com relatório Education at a Glance 2021, feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Entre 65% e 78% das nações aumentaram o orçamento para ao menos alguma das etapas da educação básica.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais

PUBLICIDADE