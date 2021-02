Bolsonaro entrega ao Congresso projeto de privatização dos Correios

247 - Jair Bolsonaro entregou na noite desta quarta-feira (24) ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o projeto de privatização dos Correios.

Bolsonaro saiu a pé do Palácio do Planalto e atravessou a Praça dos Três Poderes em direção ao Congresso. No gabinete de Arthur Lira, mais de 20 pessoas se aglomeravam discutindo o projeto, quase ninguém usando máscara.

A Associação dos Profissionais dos Correios criticou a entrega do projeto de privatização feita hoje pelo presidente. "A pressa com que o tema está sendo conduzido indica que o objetivo parece ser tentar salvar a reputação do governo, maculada com os efeitos das desastradas decisões relacionadas à Petrobras", afirmaram os profissionais em nota.

