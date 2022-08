Bolsonaro fica isolado enquanto Lula é 'assediado' em cerimônia de Moraes no TSE, conta deputado

“Bolsonaro no canto com a entourage e Lula sendo abordado e conversando com todos”, declarou o deputado Marcelo Ramos nas redes sociais edit

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PSD) afirmou que o ex-presidente Lula (PT) foi “assediado” pela sua popularidade durante cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

No entanto, segundo ele, Jair Bolsonaro (PL) ficou isolado.

“Aqui na sala vip da posse do ministro Alexandre de Moraes é constrangedor o assédio ao presidente Lula em contraste com a indiferença com Bolsonaro. Bolsonaro no canto com a entourage e Lula sendo abordado e conversando com todos”, declarou no Twitter.

— Marcelo Ramos 5500 (@marceloramosam) August 16, 2022

Moraes tomou posse nesta terça-feira, 16, como presidente do TSE e Ricardo Lewandowski assumiu a vice-presidência. Eles comandarão a Justiça Eleitoral durante as eleições de outubro.

Lula chegou ao lado do vice de sua chapa presidencial, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e da ex-presidenta Dilma Rousseff, enquanto Bolsonaro estava com Michelle e o filho Carlos Bolsonaro.

