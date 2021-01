Bolsonaro passeia pelas ruas de Brasília sem máscara e promove aglomeração

Metrópoles - Sem usar máscara e causando aglomeração, Jair Bolsonaro passeou, neste domingo (10), de moto, por Brasília, na companhia do assessor especial da Presidência, Sergio Cordeiro.

Bolsonaro foi à Torre de TV Digital, parou num campo de várzea, no Itapoã, e seguiu para um posto de policiamento rodoviário, no Lago Sul, onde ficou acenando para motoristas. O presidente finalizou o passeio na orla da Ponte JK, no setor de Clubes Esportivos Sul.

Em todos os locais, ele tirou fotos com apoiadores. Os seguranças pediram para a imprensa não fazer perguntas. Bolsonaro não as respondeu.

Várzea

Bolsonaro parou em um campo de várzea, onde as equipes América e Paranoano se preparavam para jogar pelo Torneio de Verão 40 Graus, no Itapoã, causando aglomeração.

Motoristas que passavam de carro às margens do campinho se dividiam entre gritos de “mito” e de “assassino”. Uma mulher gritou: “Vou colocar um máscara nele”.

De lá, o presidente seguiu para um posto de policiamento rodoviário, no Lago Sul. Entrou no batalhão e, depois, ficou acenando aos motoristas na via e tirando fotos.

O passeio terminou na orla da Ponte JK. Apoiadores fizemos fila para tirar fotos.

No retorno ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para falar com apoiadores, que foram instalados na área interna.

