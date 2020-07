Bolsonaro pode ter contaminado embaixador dos Estados Unidos, que fará teste

247 – A celebração da independência dos Estados Unidos por Jair Bolsonaro pode ter gerado um efeito colateral perverso: a contaminação do embaixador do país no Brasil, Todd Chapman. "Depois da notícia de que Jair Bolsonaro está com suspeita de covid-19, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, vai realizar o teste de coronavírus", aponta reportagem de Marianna Holanda, publicada no jornal Estado de S. Paulo.



De acordo com a embaixada, Chapman “está tomando as devidas precauções e fará os testes apropriados, seguindo os protocolos de rastreamento”. No encontro de Bolsonaro com Chapman, também estiveram presentes ministros como Luiz Eduardo Ramos e Ernesto Araújo, além do filho do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Todos sem máscara.

