Bolsonaro quer telefonar a Xi Xinping para implorar por vacina

Ameaçado pelo caos sanitário no Brasil, Jair Bolsonaro agora deve se ajoelhar diante da China, país que fez questão de insultar enquanto seguiu as ordens de Donald Trump

247 – Jair Bolsonaro quer falar com Xi Xinping, presidente chinês, para implorar pela exportação de insumos para produção de vacinas no Brasil. A ligação já foi pedida ao Itamaraty e vem num momento delicado para o governo brasileiro, que fez questão de insultar a China enquanto seguia as ordens que vinham da administração de Donald Trump. Agora, acossado pelo caos sanitário em Manaus e pela queda abrupta em sua popularidade, Bolsonaro deve se ajoelhar diante da China.

"O Palácio do Planalto está apreensivo com os atrasos na liberação de matéria prima para a fabricação de insumos para vacinas contra o coronavírus, que podem atrasar ainda mais o cronograma de imunização. O tema é hoje um dos principais focos de preocupação no Planalto e a avaliação é que era preciso tentar um contato de alto nível. Pessoas que acompanham o tema disseram que ainda não é possível dizer se o telefonema será realizado", aponta reportagem do jornalista Ricardo Della Coletta, publicada na Folha de S. Paulo.

"A tentativa da chamada ocorre também diante da análise de que a interlocução do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) está desgastada com a embaixada da China em Brasília devido aos posicionamentos adotados pelo chanceler", pontua o jornalista.

Considerado o pior diplomata do mundo por especialistas, Araújo vem tendo sua demissão cobrada pela mídia corporativa brasileira, como já fizeram os jornais Globo e Folha. Ao submeter o Brasil completamente aos interesses da extrema-direita estadunidense, Araújo destruiu a imagem internacional do Brasil e a reputação do Itamaraty.

