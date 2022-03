Bolsonaro recebe alta após passar a noite internado

O chefe do governo foi liberado na manhã desta terça-feira após sentir um desconforto na região do estômago edit

247 - Internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), na região de Brasília, na noite desta segunda-feira (28) em decorrência de um mal-estar, Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), Bolsonaro sentiu um desconforto na região do estômago.

Por causa do mal-estar, Bolsonaro não compareceu à cerimônia de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) ao Republicanos.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, havia dito que Bolsonaro "estava fazendo exames com os médicos da Presidência. Foi o que me informaram. Ela [Michelle Bolsonaro] estava até preocupada querendo ir embora logo para poder ir lá. Falaram que ele estava com refluxo e dor no estômago".

Na ocasião, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou que o marido "está bem, graças a Deus".

