Bolsonaro recebeu tuiteira investigada no Planalto na semana passada

247 - Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto na semana passada uma das investigadas no esquema das fake news e alvo de operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira 27, a tuiteira Bárbara Destefani.

O presidente concedeu uma entrevista a Bárbara na última sexta-feira (27), de acordo com o colunista Lauro Jardim . Após ter sido alvo da ação da PF, ela defendeu uma investigação contra os ministros do Supremo em sua conta no Twitter, @taoquei1.

“Vocês sabem quem julga o STF em caso de crimes? O STM (supremo tribunal militar). Tem como fazer a pergunta é: vão fazer?”, publicou, dando outra notícia falsa, pois os integrantes da Corte não são investigados pelo STM.

